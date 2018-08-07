Semanur, ikinci kata çıkıp ikna etmek isteyenlere 'çekilin' dedikten sonra atladı (Ek)

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da bir inşaatın 2'nci katın balkonuna çıkan Senanur E.(16), çevredekiler ikna etmek istemesine rağmen, 'Çekilin, hakkınızı helal edin' deyip, kendini aşağı bıraktı. Kum yığının üzerine düşen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Senanur E.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi. Genç kızın atlama anı da çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Olay, Mansur Dede Mahallesi 97 numaralı sokakta bir inşaatta meydana geldi. Giriş kapısı kilitli olan inşaat halindeki binaya tırmanarak penceren giren Senanur E., ikinci katın balkonuna çıkıp, atlamak istedi. Durumu fark edip toplanan çevredekiler Senunar E.'ye atlamaması için ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Senanur, 'Çekilin, hakkınızı halel edin' deyip kendisini balkondan sarkıttı. Ardından da aşağı bıraktı. Aşağıda biriken kalabalık, genç kızı tutmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Kum yığını üzerine düşen Senanur E., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Senanur E.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi. Genç kızın atlama anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

