Şemdinli kırsalında 50 kilo amonyumnitrat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2 adet çuval içerisinde toplam 50 kg amonyumnitrat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Nisan 2018 günü Şemdinli ilçesi Erdemli mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 2 adet çuval içerisinde toplam 50 kilogram amonyumnitrat ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.