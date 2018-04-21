Şemdinli kırsalında 50 kilo amonyumnitrat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2 adet çuval içerisinde toplam 50 kg amonyumnitrat ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Nisan 2018 günü Şemdinli ilçesi Erdemli mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 2 adet çuval içerisinde toplam 50 kilogram amonyumnitrat ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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