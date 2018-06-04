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Şemdinli şehitleri, Hakkari'de törenle uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki sınır bölgesinde yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli erler Süleyman Sevim (24), Orhan Özkan (29) ile piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Koç'un (27) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memlemetlerine uğurlandı.

Şemdinli şehitleri, Hakkari'de törenle uğurlandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki sınır bölgesinde yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli erler Süleyman Sevim (24), Orhan Özkan (29) ile piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Koç'un (27) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memlemetlerine uğurlandı.
Olay dün saat 18.00 sıralarında Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında meydana geldi. Sınıra sıfır noktada yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda 3 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şehit olan Kırşehir nüfusuna kayıtlı şehit piyade sözleşmeli er Süleyman Sevim, Adana Yüreğir ilçesi nüfusuna kayıtlı Orhan Özkan ile Kayseri'nin Kocasinan ilçesi nüfusuna kayıtlı evli piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Koç için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcıları Mehmet Nurullah Kahraman, Bekir Abacı, Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Balık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı. Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi.
Törenin ardından şehitler Piyade Er Süleyman Sevim, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç ve Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan'ın cenazeleri, askerler ve özel harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere bırakıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları Van'a, oradan da memleketleri Kırşehir, Kayseri ve Adana'ya gönderildi.

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Şemdinli şehitleri, Hakkari'de törenle uğurlandıŞemdinli şehitleri, Hakkari'de törenle uğurlandıŞemdinli şehitleri, Hakkari'de törenle uğurlandıŞemdinli şehitleri, Hakkari'de törenle uğurlandı

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