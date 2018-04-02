Şemdinli’de 1 adet EYP imha edildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanmış 1 adet el yapımı patlayışı imha edildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamında; 31 Mart 2018 günü Şemdinli ilçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet 12 kilogramlık tüpe tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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