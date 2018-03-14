HABER

Şemdinli’de 3 adet EYP imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 3 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;13.03.2018 günü Şemdinli İlçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 adet El Yapımı Patlayıcı tespit edilmiş olup; usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 3 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
13.03.2018 günü Şemdinli İlçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 adet El Yapımı Patlayıcı tespit edilmiş olup; usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldıErdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı

Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı

Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi: 3 Yaralı

Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi: 3 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.