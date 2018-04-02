HABER

Şemdinli’de 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:39 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 30.03.2018 günü Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Başaklı mezrası Çatdüzü mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 30.03.2018 günü Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Başaklı mezrası Çatdüzü mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısıSuudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
Öğrencisi eski sevgilisi çıktı!Öğrencisi eski sevgilisi çıktı!
İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalarİlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.