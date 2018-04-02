Şemdinli’de 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 30.03.2018 günü Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Başaklı mezrası Çatdüzü mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!
Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı
Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum