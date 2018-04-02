Şemdinli’de 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 30.03.2018 günü Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Başaklı mezrası Çatdüzü mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.