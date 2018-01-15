Şemdinli'de 6 PKK'lı terörist öldürüldü

VAN, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Kani Rash bölgesinde, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda 6 PKK'lı terörist öldürüldü. Bölgede ayrıca güdümlü tanksavar da ele geçirildi.

Şemdinli ilçesi Kani Rash bölgesindeki hava destekli operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, sınır hattında güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde ise Milan tanksavar ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.