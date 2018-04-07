Şemdinli’de 61 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarana faaliyetleri sırasında 61 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 7 Nisan 2018 günü Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Hacıbey Mahallesi Başaklı Küme Evleri mevkiinde yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde eroin olduğu değerlendirilen 61 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.