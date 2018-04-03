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Şemdinli'de aranan PKK üyesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Yeşilova köyü Eşetepe bölgesinde terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.  Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik dün Şemdinli'nin Irak sınırında bulunan  Derecik beldesi Yeşilova köyü Eşetepe bölgesi sınır hattında çalışma yapıldı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Yeşilova köyü Eşetepe bölgesinde terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik dün Şemdinli'nin Irak sınırında bulunan Derecik beldesi Yeşilova köyü Eşetepe bölgesi sınır hattında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan kaydı olan 1 kişinin gözaltına alındığı, konu ile ilgili adli tahkikatın sürdüğü belirtildi

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