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Şemdinli’de bir kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan aranan bir kişi tutuklandı.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesindeki Şehit Mustafa Darendelioğlu Polis Merkezi Amirliğine kendiliğinden gelen bir şahsın yapılan sorgulamasında, “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan arandığının tespit edildiği belirtildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan aranan bir kişi tutuklandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesindeki Şehit Mustafa Darendelioğlu Polis Merkezi Amirliğine kendiliğinden gelen bir şahsın yapılan sorgulamasında, “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan arandığının tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutukladı.

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