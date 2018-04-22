Şemdinli’de bir kişi tutuklandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan aranan bir kişi tutuklandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesindeki Şehit Mustafa Darendelioğlu Polis Merkezi Amirliğine kendiliğinden gelen bir şahsın yapılan sorgulamasında, “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan arandığının tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutukladı.
İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum