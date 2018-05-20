Şemdinli'de çatışma: 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı (2)

TERÖRİST YER GÖSTERDİ, SİLAH VE MUHİMMAT ELE GEÇTİ
Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsalında bugün sabahın erken saatlerinde 2 PKK'lının öldürüldüğü çatışmada sağ ele geçirilen terörirstin yer göstermesiyle çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Hakkari Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"20.05.2018 günü saat: 03.00 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca köyü bölgesinde icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubunun yer göstermesi sonucu Yufkalı köyü Nizar Tepe mevkiinde tespit edilen 1 sığınakta yapılan aramada; 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet anti-tank roket başlığı, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeğine ait dürbün, 5 adet kanas keskin nişancı tüfeğine ait şarjör, 85 adet kanas keskin nişancı tüfeğine ait fişek, 1 adet tüp, 1.000 metre kablo, 1 adet şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Bölgede hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.
Mehmet OZKAN/HAKKARI, (DHA)
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