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Şemdinli’de çuval içinde 46 kilo 953 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayarak kaşan 2 şüphelinin, bıraktıkları 2 çuvaldan 46 kilo 953 gram eroin ele geçirildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Nisan 2018 günü saat: 21.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Derecik beldesine bağlı Başaklı Mahallesi mevkiinde tespit edilen 2 şüpheli şahıs, jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayarak yanlarında bulunan çuvalları bırakıp kaçmışlardır.

Şemdinli’de çuval içinde 46 kilo 953 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayarak kaşan 2 şüphelinin, bıraktıkları 2 çuvaldan 46 kilo 953 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Nisan 2018 günü saat: 21.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Derecik beldesine bağlı Başaklı Mahallesi mevkiinde tespit edilen 2 şüpheli şahıs, jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayarak yanlarında bulunan çuvalları bırakıp kaçmışlardır. Şahısların bıraktıkları 2 çuvalda yapılan incelemede eroin olduğu değerlendirilen 46 kilo 953 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam ediyor" denildi.

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