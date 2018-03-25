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Şemdinli'de fırtına çatıları uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 12:36 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, dün gece etkisini artıran fırtına nedeniyle birçok ev, iş yeri ve okul binasının çatısı uçtu.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, dün gece etkisini artıran fırtına nedeniyle birçok ev, iş yeri ve okul binasının çatısı uçtu. Uçan çatıların çarptığı park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Şemdinli'de, dün başlayan ve gece etkisini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle birçok ev, iş yeri ve okul binasının çatısı uçtu. Uçan çatıların isabet ettiği park halindeki araçlarda hasar meydana gelirken, ilçedeki elektrik iletkenleri de koptu. İlçeye dün geceden beri enerji verilemezken, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, kopan elektrik iletkenlerinin onarılması için çalışma başlattı. Polis, hasar oluşan araçlar ile çatıları uçan ev, iş yeri ve okul binalarıyla ilgili hasar tespit çalışması başlattı.

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