Şemdinli'de hain tuzak: 2 korucu şehit, 3 yaralı (3)

ŞEHİT KORUCULAR İÇİN HAKKARİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kayalar bölgesi kırsalında, yol arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Fehmi Özer (29) ve Adil Özer (28) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker, korucu, polis ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehit korucuların yakınlarını komutanlar teselli etmeye çalıştı.
Şehit güvenlik korucuların cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasından sonra, din görevlileri tarafından dualar okundu. Duaların ardından şehit güvenlik korucuları evli Fehmi Özer ile evli ve 1 çocuk babası Adil Özer'in cenazeleri toprağa verilmek üzere helikopterle Şemdinli ilçesine götürüldü.
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
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