Şemdinli’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 11 bin 689 adet puşi ve 780 adet eşofman altı ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Bağlar köyünde ikamet eden 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 bin 689 adet puşi ve 780 adet eşofman altı ele geçirildiği belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.