Şemdinli'de kadın terörist cesedi bulundu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesi kırsalında, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında, kadın teröriste ait ceset ile silah, mühimmat, el bombası ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi’ndeki Balkaya dağları kırsal alanda PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonda bir kadın teröristin cesedi ile birlikte silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
''34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 07.08.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Balkayalar Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 bayan bölücü terör örgütü mensubu cesedi ile birlikte; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 6 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 1 telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''
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