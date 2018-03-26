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Şemdinli'de patlayıcı düzeneği ve el bombası ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombası ele geçirildi.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombası ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Güzelkonak köyü kırsalında, PKK terör örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 24.03.2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Derecik ve Güzelkonak beldeleri kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 1 el bombası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler patlayıcı madde imha timi tarafından usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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