HABER

Şemdinli'de PKK'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 23:27 | Son Güncelleme

ŞEHİT 3 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesi ile Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgelerinde, PKK'lı teröristlerin roketatarlı ile Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine yine PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgesinde operasyonda olan askerlere, PKK'lı teröristlerce çok namlulu roket atar ile yapılan saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar, evli ve bir çocuk babası 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık ile Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 23 yaşındaki Miraç Gürkan için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, asker, polis ve kurum amirleri katıldı.

Şehit askerlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehit 3 askerin özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Erler Hayrettin Dindar, Miraç Gürkan ve Halil İbrahim Şık'ın cenazeleri tekbir getirilerek helikopterlere konulup memleketleri Siirt, Malatya ve Adana'ya uğurlandı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!

20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.