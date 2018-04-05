Şemdinli’de, PKK’ya ait EYP ve antitank mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve antitank mühimmatı ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ve polisin ekiplerinin Şemdinli ilçesi Çatalca Köyü Güvenli Mezrası kırsalında, PKK terör örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Güvenli mezrasında icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 20 kilogramlık 6 el yapımı patlayıcı, 6 ateşleme kablosu, pil bloku, ateşleme düzenekli el telsizi, 6 seri patlatma cihazı ile 60 metre kablo ele geçirildi."
FOTOĞRAFLI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum