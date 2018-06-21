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Şemdinli'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah, mühimmat, patlayıcı madde ve el bombaları ele geçirildi.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah, mühimmat, patlayıcı madde ve el bombaları ele geçirildi.
34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından üç gün önce Şemdinli İlçesi Balkayalar bölgesi Kuzugediği mevkiinde operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait 1 Doçka,1 Doçka sehpası, 300 Doçka mühimmatı,1000 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 500 Bixi mühimmatı, 3 el bombası,4 tüp ele geçirildi.
Bölgede operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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