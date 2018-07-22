Şemdinli'de roketli saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit, 3 yaralı

ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından roketle düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er de yaralandı.

Şemdinli'nin Balkayalar Arguş-2 bölgesine sınırın diğer tarafındaki Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı teröristler tarafından roket atarlı saldırı düzenlendi. 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli erin yaralandığı saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

"22.07.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Balkayalar Arğuş-2 Bölgesine Avaşin Basyan Bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca atılan roket sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er de hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

