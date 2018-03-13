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Şemdinli'de sürücü kursu midibüsü ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, özel sürücü kursuna ait midibüs, karşı yönden gelen askeri zırhlı araçla çarpıştı. Kazada, midibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Şemdinli'de sürücü kursu midibüsü ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, özel sürücü kursuna ait midibüs, karşı yönden gelen askeri zırhlı araçla çarpıştı. Kazada, midibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Şemdinli ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Kurs binasından park alanına doğru giden özel sürücü kursuna ait 64 LV 079 plakalı midibüs, karşı yönden gelen askeri zırhlı araca çarptı. Kazada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen midibüste bulunan Mert Bay ile Serkan İnan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şemdinli'de sürücü kursu midibüsü ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralıŞemdinli'de sürücü kursu midibüsü ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralıŞemdinli'de sürücü kursu midibüsü ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı

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