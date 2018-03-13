Şemdinli'de sürücü kursu midibüsü ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, özel sürücü kursuna ait midibüs, karşı yönden gelen askeri zırhlı araçla çarpıştı. Kazada, midibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Şemdinli ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Kurs binasından park alanına doğru giden özel sürücü kursuna ait 64 LV 079 plakalı midibüs, karşı yönden gelen askeri zırhlı araca çarptı. Kazada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen midibüste bulunan Mert Bay ile Serkan İnan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi
Başbakan Yıldırım'ın gündeminde uçak kazası vardı! O yorumlara ateş püskürdü!
'Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük' diyen ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo hangi görüşleri savunuyor?
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum