Şemdinli’de trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri araç ile bir sürücü kursuna ait aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Şemdinli girişindeki polis noktasında meydana geldi. Bir askeri araç ile sürücü kursuna ait aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü kursu aracındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü kursuna ait araç belediyeye ait kepçe ve vatandaşların yardımıyla çekildi.
İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi
Başbakan Yıldırım'ın gündeminde uçak kazası vardı! O yorumlara ateş püskürdü!
'Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük' diyen ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo hangi görüşleri savunuyor?
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum