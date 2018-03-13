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Şemdinli’de trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 18:06 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri araç ile bir sürücü kursuna ait aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay, Şemdinli girişindeki polis noktasında meydana geldi.

Şemdinli’de trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri araç ile bir sürücü kursuna ait aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Şemdinli girişindeki polis noktasında meydana geldi. Bir askeri araç ile sürücü kursuna ait aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü kursu aracındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü kursuna ait araç belediyeye ait kepçe ve vatandaşların yardımıyla çekildi.

Şemdinli’de trafik kazası: 2 yaralı

Şemdinli’de trafik kazası: 2 yaralı

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