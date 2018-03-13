Şemdinli’de trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri araç ile bir sürücü kursuna ait aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şemdinli girişindeki polis noktasında meydana geldi. Bir askeri araç ile sürücü kursuna ait aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü kursu aracındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü kursuna ait araç belediyeye ait kepçe ve vatandaşların yardımıyla çekildi.