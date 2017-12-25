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Şemdinli'den art arda acı haber: 3 asker şehit (3)

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 20:18 | Son Güncelleme 8 saat önce

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİHakkari'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak' operasyonunda şehit olan Piyade Uzman çavuşlar Seyfettin Orkun Çil ve Hüseyin Çam ile kaza sonucu şehit olan Ferhat Muratoğlu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene; Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit askerlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehitlerin özgeçmişleri okunup, dualar edindi. Yapılan duaların ardından 25 yaşınndaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil Adana'ya, 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam Kahramanmaraş'a, kaza sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu ise Ankara'ya uğurlandı.

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