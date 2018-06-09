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Seminerden dönen öğretmenler kaza yaptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde seminerden dönen öğretmenlerin bulunduğu otomobil, bir araçla çarpıştı.

Seminerden dönen öğretmenler kaza yaptı: 6 yaralı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde seminerden dönen öğretmenlerin bulunduğu otomobil, bir araçla çarpıştı. Kazada, 5'i öğretmen, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Isparta'ya bağlı Arak köyü yakınlarında meydana geldi. Erkan Karataş yönetimindeki 32 HB 017 plakalı otomobille çevre yolundan sanayiye geçiş yapan Nihat Özdemir yönetimindeki 41 HA 869 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Erkan Karataş ile aynı araçtaki Hatice Akdemir, Gökhan Akdemir, Sümeyye Ünver ve Melek Yaşamış ile diğer aracın sürücüsü Nihat Özdemir yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. aralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Erkan Karataş ve araçtakilerin ilçede görevli öğretmen olduğu ve Arak Köyü İlkokulu'ndan seminerden döndüğü belirtildi.

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Seminerden dönen öğretmenler kaza yaptı: 6 yaralıSeminerden dönen öğretmenler kaza yaptı: 6 yaralı

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