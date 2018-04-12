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Şemsiye açan çobana yıldırım düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yağmurdan korunmak için şemsiye açan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre, Ilıkpınar Mahallesi’nde çobanlık yapan Halil Ayvurdu (22) merada koyunlarını otlatırken yağmurdan korunmak için şemsiye açtı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yağmurdan korunmak için şemsiye açan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Ilıkpınar Mahallesi’nde çobanlık yapan Halil Ayvurdu (22) merada koyunlarını otlatırken yağmurdan korunmak için şemsiye açtı. Şemsiyenin iletkenliği nedeniyle üzerine yıldırım düşen çoban olay yerinde hayatını kaybetti.
Çoban Ayyurdu’dan haber alamayan ailesi, yaptıkları arama sonucunda merada Ayyurdu’nun cansız bedenini buldu.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından çobanın cesedi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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