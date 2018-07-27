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Şemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir oyuncakçı dükkanının önündeki engelli rampasını çalan kişi kayıplara karıştı.

Şemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldı

Mesut IŞIK-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir oyuncakçı dükkanının önündeki engelli rampasını çalan kişi kayıplara karıştı.
Olay, 24 Temmuz günü Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde gerçekleşti. Körfez Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Bektaş'a ait oyuncakçı dükkanının önüne saat 07.21'de gelen şemsiyeli bir kişi, bir süre dükkanın önünde bekledikten sonra engelli rampasını eline alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yakalanan kişinin engelli rampasını ne amaçla çaldığı bilinmezken, görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri şüphelinin kimliğini bulmak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Yavuz Bektaş, "Çalınan engelli rampamız hem engelli vatandaşlarımız hem de bebek arabasıyla gelen çocuklu aileler için kullandığımız seyyar bir engelli rampasıydı. Bir sabah geldik, dükkanı açtığımızda engelli rampasının olmadığını fark ettik. Görüntülere baktığımızda şemsiyeli bir şahsın saat 7 ile 7.30 arasında gelip şemsiye ile kendisini kamufle ederek engelli rampasını çaldığını gördük. Biz şu anda mahalle halkına bu görüntüleri izlettik. Sosyal medyada da yayılmasını sağladık. Bunun bulunmasını istiyoruz. Pek bir maddi değeri yok ama manevi bir değeri var o rampanın. Sabitlememiştik, her akşam içeri alıyorduk normalde. Bir akşam unuttuk ve çaldılar. Şimdi yeni bir rampa yaptırıyoruz. Rampayı çalan şahsı da tanımıyoruz. Polise haber verdik. Emniyetten gelip görüntüleri aldılar" dedi.
FOTOĞRAFLI

Şemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldıŞemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldıŞemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldı

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