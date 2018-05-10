Şener Şen ve Ayşen Gruda isimleri sinema salonuna verildi

İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından Türk sinemasının efsane isimleri olan Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Açılışa katılan Ayşen Gruda ve Şener Şen, isimlerinin sinema salonuna verilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Beylikdüzü’nün ilçe oluşunun 10’uncu yılı büyük bir şölenle kutlanıyor. Belediye Bu kapsamda bir çok etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonunun açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şener Şen ve Ayşen Gruda açılış kurdelesini keserek bu salonların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Kurdele kesiminin ardından Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şener Şen ve Ayşen Gruda’ya kültür ve sanat merkezini gezdirdi. Sanatseverlerin unutulmaz filmleri izleyeceği sinema salonları vatandaşlardan tam not aldı.

Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Ayşen Gruda, ” Çok mutluyum ki böyle bir salonda benim ve Şener Şen’in adı var” dedi.