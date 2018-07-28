HABER

Şerafettin Elçi Havalimanı çevresinde şüpheli paket

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nın çevresinde bulunan şüpheli paket, bomba imha uzmanı ekipler tarafından fünye ile patlatıldı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nın çevresinde bulunan şüpheli paket, bomba imha uzmanı ekipler tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin boş olduğu belirlendi.
Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'nın çevresinde, bugün saat 16.30 sıralarında özel güvenlik görevlisi şüpheli paket buldu. Polise haber verilmesinin ardından bölge, güvenlik kordonuna alınarak, bomba imha ekipleri çağrıldı. Havalimanına gelen bomba imha uzmanı ekiplerin yaptığı incelemeden sonra şüpheli paket, fünye ile patlatıldı. Paketin boş olduğu belirlendi.

PARTNERTatlıöz’e sürpriz partiTatlıöz’e sürpriz parti
Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (3)Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (3)
Akü hırsızları güvenlik kamerasından yakalandıAkü hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Erdem Gürgür'ün annesinin feryadı yürek burktu!

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Erdem Gürgür'ün annesinin feryadı yürek burktu!

Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.