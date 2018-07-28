Şerafettin Elçi Havalimanı çevresinde şüpheli paket

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nın çevresinde bulunan şüpheli paket, bomba imha uzmanı ekipler tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin boş olduğu belirlendi.
Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'nın çevresinde, bugün saat 16.30 sıralarında özel güvenlik görevlisi şüpheli paket buldu. Polise haber verilmesinin ardından bölge, güvenlik kordonuna alınarak, bomba imha ekipleri çağrıldı. Havalimanına gelen bomba imha uzmanı ekiplerin yaptığı incelemeden sonra şüpheli paket, fünye ile patlatıldı. Paketin boş olduğu belirlendi.
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