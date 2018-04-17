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Serdar Sitoci’nin katil zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasındaki S.S.’nin, Şubat ayında Bakırköy’de sabah sporuna çıktığı sırada 7 kurşunla öldürülen Kemal Serdar Sitoci’nin tetikçisi olduğu iddia edildi.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, organize suç örgütüne yönelik 4 Nisan’da operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda 31 şüpheli silahları ile birlikte yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Polis, zanlılar arasındaki S.S.’nin, Şubat ayında Bakırköy’de sabah sporuna çıktığı sırada 7 kurşunla öldürülen Kemal Serdar Sitoci’nin tetikçisi olduğunu tespit etti.

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