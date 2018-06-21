Şereflikoçhisar’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde ellerindeki Roma dönemine ait olduğu sanılan tarihi kadın figürlü mermer su kurnasını 50 bin dolara satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, Antalya’dan Şereflikoçhisar’a gelerek buluşma noktası olan E-90 karayolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunun önünde, alıcıları bekleyen C.K., N.N. ve O.S.'yi satmaya çalıştıkları tarihi eserle suçüstü yakaladı. Roma dönemine ait olduğu sanılan kadın figürlü mermer su kurnasını 50 bin dolara satmak için anlaştıkları belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Tarihi eser ise incelenmek üzere Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gönderildi.
Sorguları süren şüphelilerin tarihi eseri almak için anlaştıkları kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum