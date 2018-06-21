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Şereflikoçhisar’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:43 | Son Güncelleme

 ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde ellerindeki Roma dönemine ait olduğu sanılan tarihi kadın figürlü mermer su kurnasını 50 bin dolara satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Şereflikoçhisar’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde ellerindeki Roma dönemine ait olduğu sanılan tarihi kadın figürlü mermer su kurnasını 50 bin dolara satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, Antalya’dan Şereflikoçhisar’a gelerek buluşma noktası olan E-90 karayolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunun önünde, alıcıları bekleyen C.K., N.N. ve O.S.'yi satmaya çalıştıkları tarihi eserle suçüstü yakaladı. Roma dönemine ait olduğu sanılan kadın figürlü mermer su kurnasını 50 bin dolara satmak için anlaştıkları belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Tarihi eser ise incelenmek üzere Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gönderildi.
Sorguları süren şüphelilerin tarihi eseri almak için anlaştıkları kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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