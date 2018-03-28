Seri gaspçılar otomobilde uyurken yakalandı

İstanbul’da bıçakla bir marketi soyarak içerideki müşteriyi gasp eden şahıslar, ardından da taksicinin boğazına bıçak dayayıp taksiyi gasp etti. Kaza yapınca bir başka otomobili gasp eden zanlılar, araçta uyurken polis tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Yeşilpınar Volkan Sokak’taki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin kapanış saatinde içeriye giren bıçaklı 2 soyguncu, market sahibini yere yatırdı. Şahıslar ardından reyondan 35-40 paket sigara çaldı. İçerideki müşteriyi de gasp eden şahıslar, 800 lira aldıktan sonra kaçtı.

Boğazına bıçak dayayıp taksiyi gasp ettiler

Marketten kaçan şahıslar ardından seyir halinde olan bir taksiyi durdurarak şoförünün boğazına bıçak dayadı. Şahıslar ardından taksiyi gasp edip, şoförü de yol kenarına attı. Bir süre taksiyle giden şahıslar saat 22.00 sıralarında Sultangazi’de önce park halindeki araca ardından da elektrik direğine çarparak kaza yaptı.

Otomobili ve içerisindekileri de gasp ettiler

Bunun üzerine araçtan inen şahıslar, elindeki bıçakla seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Şahıslar aracı gasp ederek içerisindekilerin de cep telefonlarını çaldı. Şahıslar gasp ettikleri araçla kaçmaya devam etti.