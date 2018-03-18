Seri hırsız polisten kaçamadı

Düzce’de art arda 4 hırsızlık olayına karışan ayrıca 6 değişik hırsızlık suçundan da aranması bulunan şahıs yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 21 Şubat tarihinde sırasıyla Kültür Mahallesi Kültür Sokak’ta bulunan bir büfeden 2 bin 500 lira değerinde sigara, 1 adet laptop, 1 adet kamera kayıt cihazı ve yaklaşık 200 lira, yine Kültür Mahallesi’nde bulunan İnönü Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir kafeden 1 adet 82 ekran televizyonun çalınması, Kültür Mahallesi Konak Sokak’tan 54 AB 610 plakalı motosiklet çalınması ve Aziziye Mahallesi’nden 81 DS 386 plakalı aracın çalınması olayı ile ilgili olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekiplerinin yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinin ardından şahsın Ömer Ö. olduğu tespit etti. Ayrıca şahsın 6 ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekiplerinin yaptığı araştırma ve takip sonucu şahıs Ağa Mahallesi’nde bir internet kafede yakalanarak göz altına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahsın tamamlanan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.