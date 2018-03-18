HABER

Seri hırsız polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 23:03 | Son Güncelleme

Düzce’de art arda 4 hırsızlık olayına karışan ayrıca 6 değişik hırsızlık suçundan da aranması bulunan şahıs yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgilere göre, 21 Şubat tarihinde sırasıyla Kültür Mahallesi Kültür Sokak’ta bulunan bir büfeden 2 bin 500 lira değerinde sigara, 1 adet laptop, 1 adet kamera kayıt cihazı ve yaklaşık 200 lira, yine Kültür Mahallesi’nde bulunan İnönü Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir kafeden 1 adet 82 ekran televizyonun çalınması, Kültür Mahallesi Konak Sokak’tan 54 AB 610 plakalı motosiklet çalınması ve Aziziye Mahallesi’nden 81 DS 386 plakalı aracın çalınması olayı ile ilgili olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekiplerinin yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinin ardından şahsın Ömer Ö.

Düzce’de art arda 4 hırsızlık olayına karışan ayrıca 6 değişik hırsızlık suçundan da aranması bulunan şahıs yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 21 Şubat tarihinde sırasıyla Kültür Mahallesi Kültür Sokak’ta bulunan bir büfeden 2 bin 500 lira değerinde sigara, 1 adet laptop, 1 adet kamera kayıt cihazı ve yaklaşık 200 lira, yine Kültür Mahallesi’nde bulunan İnönü Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir kafeden 1 adet 82 ekran televizyonun çalınması, Kültür Mahallesi Konak Sokak’tan 54 AB 610 plakalı motosiklet çalınması ve Aziziye Mahallesi’nden 81 DS 386 plakalı aracın çalınması olayı ile ilgili olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekiplerinin yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinin ardından şahsın Ömer Ö. olduğu tespit etti. Ayrıca şahsın 6 ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.
Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekiplerinin yaptığı araştırma ve takip sonucu şahıs Ağa Mahallesi’nde bir internet kafede yakalanarak göz altına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahsın tamamlanan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

İsmailağa'nın kritik ismine gözaltıİsmailağa'nın kritik ismine gözaltı
Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!
Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katliam gibi kaza!

Katliam gibi kaza!

Okul önünde dehşet!

Okul önünde dehşet!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Genç turizmci evinde ölü bulundu

Genç turizmci evinde ölü bulundu

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.