Serik Adliyesinde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Antalya’nın Serik ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyede görevli 2 müdür, 2 zabıt katibi ve 1 şoför gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri Serik Adliyesinde görevli 2’si müdür 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda Serik Adliyesinde görevli İdari İşler Müdürü H.K., Yazı İşleri Müdürü F.U., Zabıt Katibi karı-koca M.B. ve N.B. ile şoför M.O. gözaltına alındı. FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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