Serik'te FETÖ operasyonunda 15 gözaltı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 5'i kadın, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Serik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i kadın, 15 şüpheli sabah gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin FETÖ'nün kapatılan bir kolejinde çalıştığı kaydedildi.
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