Serik’te silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Serik ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Hasan Borucu (26) ve İsmet Korkmaz (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
Serik’e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde oturan ve aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen iki komşu olan S.A. ile Hasan Borucu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iddiaya göre S.A. yanındaki ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile yanındaki kardeşi Hakan Borucu (24), İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş’e (24) ateş etti. S.A. olay yerinden kaçarken, durumu ağır olan Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz çevredekilerin yardımıyla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kalçasından vurulan Ahmet Memiş’i ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne, sağ bacağından vurulan Hakan Borucu’yu da ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Ahmet Memiş ilk müdahalesinin ardından Antalya’ya sevk edildi.
Haberi alıp hastaneye gelen Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz’ın yakınları gözyaşı döktü. Polis ise herhangi bir olayın çıkmaması için hastanede ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüpheli S.A. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan S.A.’nın polis merkezine götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum