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Serik’teki cinayette baba tutuklandı, oğlu serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde tartıştığı iki kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı oğlu ise serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Serik’e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde oturan ve aralarında husumet olduğu öne sürülen iki komşu S.A.

Antalya’nın Serik ilçesinde tartıştığı iki kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı oğlu ise serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Serik’e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde oturan ve aralarında husumet olduğu öne sürülen iki komşu S.A. (56) ile Hasan Borucu (26) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iddiaya göre S.A. yanındaki ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile kavgayı ayırmaya gelen kardeşi Hakan Borucu, İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş’e ateş etti.
Olay sonrası S.A. olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan yaralılar için ise 112 ekiplerinden yardım istendi. Ağır yaralı halde Serik Devlet Hastanesine götürülen Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz (49) hayatlarını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Ahmet Memiş’i ambulansla Serik Devlet Hastanesine, sağ bacağından vurulan Hakan Borucu’yu da ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti. Olay yerinden kaçan S.A. ile yanında bulunan oğlu A.A. polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan S.A. ile A.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Baba S.A. adli makamlarca tutuklanırken, oğlu A.A. ise serbest bırakıldı.

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