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Serik'teki kazada, baba ve oğlu yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet Yıldız (60) ve oğlu Levent Yıldız (25) yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Serik'teki kazada, baba ve oğlu yaşamını yitirdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet Yıldız (60) ve oğlu Levent Yıldız (25) yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Antalya-Serik D-400 Karayolu'ndaki kaza, saat 11.30 sıralarında Kayaburnu mevkiinde meydana geldi. Serik'ten Antalya yönüne giden Sezen Dinçtürk (27), Kayaburnu Kavşağı'nda iddiaya göre aniden yola çıkan kamyonete çarpmamak için yönetimindeki 07 YNJ 71 plakalı otomobiliyle manevra yaptı. Dinçtürk'ün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kavşakta bekleyen Mehmet Yıldız'ın kullandığı 07 AAJ 09 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Dinçtürk'ün kullandığı otomobil takla atarak araziye savruldu. Kazada, Mehmet Yıldız olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan oğlu Levent Yıldız ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer araç sürücüsü Sezen Dinçtürk ise olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Diğer yandan aniden yola çıkarak kazaya neden olduğu iddia edilen ve adı açıklanmayan kamyonet sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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