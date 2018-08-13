Serinlemek için denize giren bir kişi hayatını kaybetti  

Ersan SAN / İstanbul, (DHA) - FATİH Samatya'da serinlemek için denize giren Mukhsin Rahmanov hayatını kaybetti.

Özbekistan uyruklu Mukhsin Rahmanov,(36) Samatya sahilinde serinlemek için saat 15.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra Rahmanov'un cansız bedenini denizde görenler durumu polise haber verdi. Rahmanov olay yerine gelen deniz polisi ve dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Rahmanov'un kıyafetlerinin ise deniz kenarında bulunan kayalıkların üzerinde olduğu görüldü. Rahmanov'un cesedi savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



