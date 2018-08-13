HABER

Serinlemek için denize giren bir kişi hayatını kaybetti  

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

 FATİH Samatya'da serinlemek için denize giren Mukhsin Rahmanov hayatını kaybetti.  Özbekistan uyruklu Mukhsin Rahmanov,(36) Samatya sahilinde serinlemek için saat 15.00 sıralarında denize girdi.

Serinlemek için denize giren bir kişi hayatını kaybetti  

Ersan SAN / İstanbul, (DHA) - FATİH Samatya'da serinlemek için denize giren Mukhsin Rahmanov hayatını kaybetti.
Özbekistan uyruklu Mukhsin Rahmanov,(36) Samatya sahilinde serinlemek için saat 15.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra Rahmanov'un cansız bedenini denizde görenler durumu polise haber verdi. Rahmanov olay yerine gelen deniz polisi ve dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Rahmanov'un kıyafetlerinin ise deniz kenarında bulunan kayalıkların üzerinde olduğu görüldü. Rahmanov'un cesedi savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Serinlemek için denize giren bir kişi hayatını kaybetti Serinlemek için denize giren bir kişi hayatını kaybetti Serinlemek için denize giren bir kişi hayatını kaybetti Serinlemek için denize giren bir kişi hayatını kaybetti

PARTNERSosyal medyanın gerçek çılgınlarıSosyal medyanın gerçek çılgınları
Takla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandıTakla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı
Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp teslim olduKadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Diğer Haberler
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.