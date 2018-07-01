Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, Recep Adil Dönertaş (22), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Mamasın Barajı'nda meydana geldi. Recep Adil Dönertaş, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için suya girdi. Dönertaş, bir süre yüzdükten sonra batmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, Dönertaş'ı kurtarmaya çalıştı; ancak başarılı olamayınca jandarma ile AFAD'a haber verdi. AFAD'a bağlı dalgıç ekibi, ihbarla baraja gelip, suya girerek, çalışma başalttı. Dalgıçların çalışması sonucu Dönertaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Recep Adil Dönertaş'ın cenazesi, otopsi için Aksaray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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