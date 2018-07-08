Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren 16 yaşlarındaki kimliği henüz belirlenemeyen genç, boğuldu.

Olay, öğleden sonra Çatak bölgesinde meydana geldi. Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında, serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren kimliği belirsiz genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin kaybolduğunu fark edenlerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü su altı arama polislerinin çalışması sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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