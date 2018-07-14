Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Salih Kartal (16), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Elbistan'ın Çalış Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Kartal, kardeşi ile birlikte balık tutmak için Kandil Barajı'na gitti. Kartal daha sonra serinlemek için baraj gölüne girdi, bir süre sonra da gözden kayboldu.
Kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine giden AFAD ve itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla Salih Kartal'ın cesedine ulaşıp, sudan çıkardı. Kartal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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