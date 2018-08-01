Ramazan SARICI/KORGUN (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI'nın Korgun ilçesinde Şahin Kaçmaz (49), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu. Olay, dün akşam saatlerinde Korgun ilçesi Merzi Köyü Barajı'nda meydana geldi. Bir arkadaşı ile baraj çevresinde dinlenmeye giden Şahin Kaçmaz serinlemek için göle girdi. Kaçmaz bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonuç vermeyince Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekiplerinden yardım istendi. Dalgıç polislerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla Kaçmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaçmaz’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
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