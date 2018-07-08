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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

ADANA'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize giren Ali Kılınç(44), boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize giren Ali Kılınç(44), boğularak hayatını kaybetti.
Sıcak havadan bulanalan Ali Kılınç, serinlemek iilçedeki sahilden denize girdi. Bir süre yüzen Kılınç, dalgalara kapılarak çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce sudan çıkartılan Kılınç'ın öldüğü belirlendi. Kılınç'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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