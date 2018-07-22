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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Ersin Ekim, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Ersin Ekim, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Olay, bugün öğle saatlerinde, Kandıra Kovanağzı Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ersin Ekim, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının yardım istediği cankurtaranlar tarafından bulunup, sudan çıkarılan Ersin Ekim, yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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