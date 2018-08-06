HABER

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde denize giren Zafer Yamak (33), dalgalar arasında kayboldu.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Onur KAYA/VİZE (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde denize giren Zafer Yamak (33), dalgalar arasında kayboldu. Sahil güvenlik dalgıçları tarafından bulunan Yamak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vize ilçesindeki Panayır iskelesi plajında, Kıyıköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, denizin dalgalı oluşu nedeniyle uyarılarda bulundu. Buna rağmen denize girdiği iddia edilen Zafer Yamak bir süre sonra gözden kayboldu. Yamak'ın İstanbul'dan birlikte geldiği arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları tarafından bulunan Zafer Yamak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yamak'ın cansız bedeni, Vize Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı ilk incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yamak'ın ölüm haberini duyan yakınları sinir krizi geçidi. Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Evli ve 2 çocuk babası Zafer Yamak'ın cenazesinin memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Serinlemek için girdiği denizde boğulduSerinlemek için girdiği denizde boğulduSerinlemek için girdiği denizde boğuldu

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Kızını boğulmaktan kurtaran baba, yaşamını yitirdiKızını boğulmaktan kurtaran baba, yaşamını yitirdi
Gözyaşları Yağmur hemşire için aktıGözyaşları Yağmur hemşire için aktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Tudors sokak hayvanları için harekete geçti

Tudors sokak hayvanları için harekete geçti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.