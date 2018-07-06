Serinlemek için girdiği gölette akıma kapılıp, öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde serinlemek girdiği gölette elektrik akımına kapılan Mustafa Tokay (19), yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'dan ailesi ile birlikte dün Elazığ'ın Baskil ilçesine kayısı toplamaya giden Mustafa Tokay, akşam saatlerinde serinlemek için sulama amaçlı kullanılan gölete girdi. Tokay, elektrik ile çalışan sulama motorunun kullanıldığı gölette, akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşları, Tokay'ı göletten çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Tokay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa Tokay'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
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