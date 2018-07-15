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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 09:10 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Germencik ilçesinde, komşusuyla balık tutmak için gittiği gölete serinlemek için giren Hüseyin Yeroğlu (35), boğuldu.

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, komşusuyla balık tutmak için gittiği gölete serinlemek için giren Hüseyin Yeroğlu (35), boğuldu.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi yakınlarındaki sulama amaçlı kullanılan Hıdırbeyli Göleti'nde meydana geldi. Komşu olan Hüseyin Yeroğlu, Ahmet Sarıhan ve oğlu Ferit Sarıhan (14), balık tutmak için gölete gitti. Bir süre sonra Hüseyin Yeroğlu ve Ferit Sarıhan, serinlemek için gölete girdi. Kıyıdan uzaklaşan Yeroğlu, suda çırpınmaya başladı. Yüzme bilmediği belirtilen Hüseyin Yeroğlu, bir süre sonra da gözden kayboldu. Ahmet Sarıhan ile oğlu Ferit Sarıhan'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalgıç polis ekibi çağırıldı. Akşam saatlerinde bölgeye ulaşan dalgıç polisler, yaptığı çalışmayla Hüseyin Yeroğlu'nun cesedini bularak sudan çıkardı.
Olayı anlatan komşusu Ahmet Sarıhan, "Onları kıyıdan fazla uzaklaşmamaları için uyardım. Bir anda oğlum Hüseyin'in suya battığını söyleyerek 'baba yetiş' diye bağırdı. Ben de yüzme bilmiyorum. Yanlarına gelene kadar çoktan suda kaybolmuştu. Büyük şok yaşadım" dedi.
Sarıhan'ın oğlu Ferit Sarıhan ise, "Göletin kenarındaydık. Ona çok fazla ileriye gitmemesini söyledim. Ama bir anda bana bağırarak gölette elleriyle yardım isteyerek battı. Ben de babama haber verdim ama çok geçti" dedi.
Oğullarının acı haberini alan anne Mükerrem Yeroğlu (55) ve baba Ethem Yeroğlu (58) feryat edip gözyaşı döktü.
Yeroğlu'nun cenazesi Germencik Devlet Hastanesi'ne, oradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Serinlemek için girdiği gölette boğulduSerinlemek için girdiği gölette boğulduSerinlemek için girdiği gölette boğulduSerinlemek için girdiği gölette boğuldu

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