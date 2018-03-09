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Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Demirtaş (13) saat 14.30 gibi arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra çocuk suda çırpınmaya başladı. Arkadaşı onu kurtarmak istedi ancak çocuk suda kayboldu. Olayı duyan aile yakınları kanal kenarına geldikten sonra polisi ve kurtarma ekiplerini aradı. Su altı polisleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Can-Kur ekipleri kanal kenarında arama yaptı.
Ekiplerin arama çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Kanal kenarında yürüyen vatandaşlar Demirtaş’tan bir iz aradı. Küçük çocuğun yakınları ise gözyaşları içinde çocuklarının bulunmasını bekledi. Aradan geçen 2 saatin ardından Halil’in cansız bedeni düştüğü yerden 4 kilometre ileride bulundu. Sudan çıkarılan Halil’in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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