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Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 10:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sıcaklardan bunalan ve serinlemek için sulama kanalına giren Mehmet Zeki Ay (19) boğuldu.

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sıcaklardan bunalan ve serinlemek için sulama kanalına giren Mehmet Zeki Ay (19) boğuldu.
Olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için mahalle yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına giren Mehmet Zeki Ay, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ay'ın akıntıya kaybolduğunu görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağırıldı. Ekiplerin, 2 saatlik çalışmasının ardından kaybolan gencin cesedine ulaştı. Ay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

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